¡Locura en Sevilla! Alexis Sánchez se viste de héroe y asiste en gol clave para salvar a su club del descenso

Sevilla tuvo una épica victoria 2-1 ante el Espanyol en un partido donde los chilenos fueron protagonistas. Gabriel Suazo fue titular con un buen desempeño y Alexis Sánchez fue el héroe de la jornada con una asistencia clave.

El atacante de 37 años ingresó en los 46´ por Isaac Romero, y repartió el pase gol para Akor Adams en los descuentos para darle la victoria a su equipo.

El “Niño Maravilla” también sufrió un gol anulado poco después de su entrada al campo de juego.

🚨 Alexis Sanchez opens scoring!



🇪🇸 Sevilla 1-0 Espanyolpic.twitter.com/BI4NNh0zZQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 9, 2026

El chileno ya venía de una gran actuación ante la Real Sociedad, donde anotó el único gol del partido para sacar al Sevilla de los puestos de descenso.

Estos tres puntos resultan claves para el equipo que dirige Luis García, ya que lo ponen tres puntos por encima de Alaves, que ocupa el último casillero que sentencia la perdida de la categoría tras empatar ante el Elche de Lucas Cepeda.