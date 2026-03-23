El origen del conflicto entre Steinert y Peña, exprefecta general de la PDI, que terminó con su salida de la institución

La salida de la prefecta general Consuelo Peña, hasta ahora tercera autoridad de la Policía de Investigaciones (PDI), se concretó en medio de un conflicto que se arrastraba desde enero, cuando coincidió en un operativo contra el denominado Clan Chen con la entonces fiscal regional de Tarapacá y hoy ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

El procedimiento, realizado en la Zona Franca de Iquique, marcó el inicio de las tensiones entre ambas. Dos días después del operativo, Peña ordenó el traslado de cuatro funcionarios desde la región, decisión que, según fuentes conocedoras, fue adoptada por razones de seguridad.

Sin embargo, la medida generó molestia en Steinert, quien mantenía cercanía con uno de los efectivos.

Ya instalada como ministra, la autoridad reactivó el episodio. Según La Tercera, el 13 de marzo envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando detalles sobre los traslados.

Escalada en el conflicto

En el documento, pidió identificar a los funcionarios involucrados, explicar los fundamentos de la decisión y entregar antecedentes disciplinarios, señalando que buscaba “asegurar la transparencia y eficacia de la operatividad policial”.

La solicitud fue recibida con sorpresa en el mundo policial, debido a que abordaba materias operativas e incluso vinculadas a una investigación penal en curso, ámbito que la ley restringe para la autoridad política.

Días más tarde, el conflicto escaló. Steinert solicitó directamente la salida de Peña del alto mando, una facultad que corresponde al Presidente de la República. La petición, que según antecedentes no habría sido informada previamente a La Moneda, generó inquietud tanto en el ámbito político como institucional.

Finalmente, y ante la insistencia de la ministra, la PDI resolvió el llamado a retiro de la oficial. La institución comunicó la decisión agradeciendo “los servicios prestados a la PDI y a la patria”.

Dudas por salida de Peña

Peña, con 36 años de trayectoria, había hecho historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en alcanzar el grado de prefecta general.

Desde la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, lideraba áreas clave para el combate al narcotráfico y el crimen organizado, perfil que incluso la posicionaba como una eventual candidata a dirigir la policía civil.

Su salida, sin cuestionamientos públicos a su gestión, instala dudas sobre los límites entre decisiones institucionales y conflictos personales en la conducción de la seguridad pública.