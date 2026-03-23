¿Adiós MEPCO? Estos son los detalles del plan de mitigación del Gobierno ante el alza récord en precios de combustibles

El Ministerio de Hacienda confirmó un ajuste récord en los precios de los combustibles, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente que ha disparado los valores internacionales del petróleo.

La gasolina de 93 octanos subirá 370 pesos por litro y el diésel entre 580 y 580 pesos por litro, a partir del jueves 26 de marzo, tras la aplicación de las facultades del Mepco para reflejar los precios globales.

El alza se produce en un contexto de estrechez fiscal, con el Estado enfrentando altos costos si mantiene los subsidios. Solo la semana pasada, el Mepco absorbió 140 millones de dólares, y prolongar el congelamiento podría llegar a 4.000 millones.

Medidas de protección

Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo lanzó el plan “Chile Sale Adelante”, que incluye:

Congelamiento de tarifas del transporte público en Santiago hasta diciembre de 2026.

en Santiago hasta diciembre de 2026. Financiamiento regional para contener aumentos en la locomoción colectiva.

para contener aumentos en la locomoción colectiva. Subsidio de 100.000 pesos mensuales para taxis y colectivos por seis meses.

para taxis y colectivos por seis meses. Congelamiento del precio de la parafina a niveles de febrero 2026 durante otoño e invierno.

a niveles de febrero 2026 durante otoño e invierno. Crédito preferencial del Banco Estado para renovar flotas hacia vehículos eléctricos.

para renovar flotas hacia vehículos eléctricos. Medidas de seguridad para transporte de carga y creación de espacios de descanso.

y creación de espacios de descanso. Ajustes temporales en el régimen fiscal de empresas no transportistas.

El Gobierno asegura que, pese al impacto social, el Mepco seguirá activo, permitiendo trasladar bajadas de precios futuras a los consumidores, y se enviará un proyecto de ley para reforzar el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, actualmente con solo 5 millones de dólares.

El ministro Jorge Quiroz recalcó que las decisiones buscan proteger las finanzas públicas y garantizar recursos para los sectores más vulnerables, aunque reconoció que la crisis global generará un escenario complejo en los próximos meses.