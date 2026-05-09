;

Aduanas en alerta por ingreso de productos falsificados del Mundial 2026

Esto incluirá desde mercancía hasta camisetas sin licencia en los principales puertos de ingreso.

Felipe Romo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y esto involucra también la llegada de toda la campaña de marketing para promocionar el evento. Sin embargo, esto también levantó alertas en los ingresos aduaneros.

Por esto es que Aduanas activó un plan preventivo de fiscalización contra los productos falsificados relacionados a esta actividad, que involucra desde mercancía hasta camisetas de las selecciones.

La iniciativa contempló una capacitación por parte de FIFA y representantes de marcas globales como Nike y Puma. Esto con la finalidad de entregar herramientas al personal para identificar los productos falsos.

Revisa también:

ADN

Estos cursos se llevaron a cabo en los principales puntos de ingreso como San Antonio, Valparaíso y la Región Metropolitana.

Según detalló la jefatura del Departamento de Fiscalización y Control de Tráficos Ilícitos, la estrategia busca adelantarse a los escenarios de riesgo mediante un enfoque proactivo. Este ciclo de preparación culminará a principios de junio.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad