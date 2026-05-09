Aduanas en alerta por ingreso de productos falsificados del Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y esto involucra también la llegada de toda la campaña de marketing para promocionar el evento. Sin embargo, esto también levantó alertas en los ingresos aduaneros.

Por esto es que Aduanas activó un plan preventivo de fiscalización contra los productos falsificados relacionados a esta actividad, que involucra desde mercancía hasta camisetas de las selecciones.

La iniciativa contempló una capacitación por parte de FIFA y representantes de marcas globales como Nike y Puma. Esto con la finalidad de entregar herramientas al personal para identificar los productos falsos.

Estos cursos se llevaron a cabo en los principales puntos de ingreso como San Antonio, Valparaíso y la Región Metropolitana.

Según detalló la jefatura del Departamento de Fiscalización y Control de Tráficos Ilícitos, la estrategia busca adelantarse a los escenarios de riesgo mediante un enfoque proactivo. Este ciclo de preparación culminará a principios de junio.