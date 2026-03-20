;

“Me voy a convertir en política... estoy chata de ser influencer”: Naya Fácil lanza “desahogo” tras funa y dispara a ex alcaldesa

“No lo estoy diciendo de broma”, planteó la creadora de contenido.

Javier Méndez

“Me voy a convertir en política... estoy chata de ser influencer”: Naya Fácil lanza “desahogo” tras funa y dispara a ex alcaldesa

Naya Fácil se aburrió. Tras su última polémica, donde se refirió a la idea de eliminar los feriados irrenunciables en Chile, la creadora de contenido se tomó un momento en sus redes sociales para desahogarse y disparar contra la política.

“No me voy a callar con este tema ¿En qué momento a Chile le importa más lo que está hablando una influencer que lo que está pasando con los políticos?“, cuestionó en sus historias de Instagram.

“Les informo para los que no saben. Hay una exalcaldesa de Peñalolén que se robó 12 mil millones de pesos y está en su casa como si nada”, lanzó en referencia a la querella por presunto fraude al fisco anunciada por el actual alcalde, Miguel Concha (FA), contra la administración anterior.

Revisa también:

ADN

“De mí han hecho memes, WOM anda metido ahí también... estoy impactada", agregó.

“¿Sabes qué? Me voy a convertir en política, en algún momento. A los políticos no les hacen nada, quiero la vida de los políticos", afirmó con cierta ironía.

“Como que estoy chata de ser influencer, porque a los chilenos les importa más lo que hablan”, opinó.

No lo estoy diciendo de broma. Voy a averiguar, voy a hacer todo y capaz llegue a un cargo político. Porque siento que la sacan barata... a la gente le duele menos lo que hace un político”, planteó a sus facilines.

Luego de los clips, subió varias fotografías con textos sobre el mismo tema.

ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad