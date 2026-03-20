“Me voy a convertir en política... estoy chata de ser influencer”: Naya Fácil lanza “desahogo” tras funa y dispara a ex alcaldesa

Naya Fácil se aburrió. Tras su última polémica, donde se refirió a la idea de eliminar los feriados irrenunciables en Chile, la creadora de contenido se tomó un momento en sus redes sociales para desahogarse y disparar contra la política.

“No me voy a callar con este tema ¿En qué momento a Chile le importa más lo que está hablando una influencer que lo que está pasando con los políticos?“, cuestionó en sus historias de Instagram.

“Les informo para los que no saben. Hay una exalcaldesa de Peñalolén que se robó 12 mil millones de pesos y está en su casa como si nada”, lanzó en referencia a la querella por presunto fraude al fisco anunciada por el actual alcalde, Miguel Concha (FA), contra la administración anterior.

“De mí han hecho memes, WOM anda metido ahí también... estoy impactada", agregó.

“¿Sabes qué? Me voy a convertir en política, en algún momento. A los políticos no les hacen nada, quiero la vida de los políticos", afirmó con cierta ironía.

“Como que estoy chata de ser influencer, porque a los chilenos les importa más lo que hablan”, opinó.

“ No lo estoy diciendo de broma . Voy a averiguar, voy a hacer todo y capaz llegue a un cargo político. Porque siento que la sacan barata... a la gente le duele menos lo que hace un político”, planteó a sus facilines.

Luego de los clips, subió varias fotografías con textos sobre el mismo tema.

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