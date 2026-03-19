Marca de telefonía se burla de Naya Fácil: influencer salió con todo a responderles

Este jueves, Naya Fácil volvió a estar en el ojo de la polémica y es que la influencer utilizó su cuenta de Instagram para entregar su postura en el debate sobre los feriados irrenunciables.

“¿De verdad a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida o trabajar y buscárselas?”, fue la frase que lanzó Naya Fácil.

“¿Ustedes creen que un emprendedor va a andar preocupado de que le quitaron los feriados? No,cuando queremos surgir en la vida, tenemos que dejar de quejarnos“, comentó la creadora de contenido.

Tras este video, las redes criticaron duramente a Naya Fácil por su postura. Este jueves, la marca de telefonía, Wom, creó una imagen que hacía referencia a la creadora de contenidos.

“De puro trabajar los feriados”, decía la imagen junto con un Cybertruck rosado, el mismo que tiene la creadora de contenidos.

En dicha publicación, Naya Fácil respondió con todo diciendo que “por eso soy Entel, tiene mejor señal”.