“A la gente le importa más un feriado que surgir en la vida”: la ácida reflexión de Naya Fácil que indignó en redes sociales

Naya Fácil volvió a instalarse en el centro de la polémica luego de compartir una reflexión sobre los feriados irrenunciables que rápidamente generó rechazo en las redes sociales.

La influencer se refirió al debate abierto tras los dichos de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien planteó que estas jornadas generan una “merma importante” en la actividad económica.

“Con el nuevo presidente caché que quieren borrar los feriados o algo así. Y veo en los comentarios a mucha gente quejándose. ¿Ustedes creen que la gente que ha surgido en la vida, empresas grandes y millonarias, descansa en los feriados?“, planteó la joven, quien aseguró que actualmente se informa más y ve noticias.

Su invitación fue a “cambiar la mentalidad” porque hay gente a la que no le interesan los días libres de este tipo o que derechamente los cataloga como una “pérdida” de dinero, venta o clientes.

“¿De verdad a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida?... Cuando queremos surgir en la vida tenemos que dejar de quejarnos”, planteó.

Las respuestas a Naya Fácil tras su opinión de los feriados

“Eso cuenta para los que trabajamos por nuestra propia empresa, pero no puedes obligar a todos a trabajar 24/7 para ‘surgir‘“, fue una de las respuestas que apareció ante el registro.

“La que surgió en la vida a punta de videos desde su casa haciendo el ridículo“, lanzó, sin filtro, otra usuaria de Instagram.

“Vive de rifas la saco de pelota y viene a opinar” y “Que manera de hablar h...”, fueron otras de las reacciones.