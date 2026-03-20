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Se amplía lista de periodistas despedidos en Canal 13: estos son los nombres afectados en el viernes negro de la estación

“Explicaciones muchas, pero esta vez fue la reestructuración. Yo creo que fue por otro motivo”, sostuvo Verioska Venegas tras ser desvinculada.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Una jornada para el olvido se vive en Canal 13. De forma inesperada, este viernes se despidió a varios periodistas que eran rostros reconocidos en sus respectivas áreas.

Los primeros en transparentar la situación fueron Verioska Venegas y Gabriel Alegría, dos nombres que aparecían en las mañanas.

“Explicaciones muchas, pero esta vez fue la reestructuración. Yo creo que fue por otro motivo”, escribió la comunicadora en sus redes sociales. Según contó, se enteró a las 07:00 horas.

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No fueron los únicos afectados por la situación. “Fui desvinculado hoy. Es parte de”, afirmó José Ignacio Barros al sitio Fotech.cl.

“Me quedo tranquilo con el trabajo realizado y la entrega por el equipo. Creo que en eso nunca me quedé y no pasa por ahí la salida”, agregó el periodista de Tu Día.

El mismo portal señaló que Pablo Gómez y Luis Marambio también quedaron fuera. Ambos eran parte del Área de Deportes en Inés Matte Urreloja.

La lista sería más amplia, con otros nombres menos conocidos del matinal.

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