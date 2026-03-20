“Tuve que mamarme todas”: Naya Fácil se defiende tras funa por feriados irrenunciables y aclara que no nació en cuna de oro

Esta semana, Naya Fácil protagonizó una nueva polémica luego de comentar en sus redes sociales que estaba de acuerdo con eliminar los feriados irrenunciables en Chile. La idea surgió en los últimos días y fue rápidamente descartada por el Gobierno.

“¿Ustedes creen que la gente que ha surgido en la vida, empresas grandes y millonarias, descansa en los feriados?“, cuestionó la creadora de contenido. Ahí aseguró que había que “cambiar la mentalidad” para poder surgir en la vida.

Horas después, ella misma admitió que había cambiado de parecer gracias a sus facilines, es decir, aquel grupo de seguidores que están atentos a todo lo que comparte en plataformas.

“Hay varios facilines que me están diciendo que entienden mi punto de vista, pero ellos me están dando su punto de vista de otra manera. La verdad, yo no lo entendía así, porque ustedes saben que yo no tengo familia. Solo estoy con mi hermana”, dijo.

Según relató, distintas personas le plantearon que las jornadas de descanso eran clave para pasar tiempo con sus seres queridos.

“Como mi vida siempre ha sido muy solitaria (...) los momentos familiares no van”, siguió. “Cuando uno viene de una realidad donde no existen domingos familiares, no existen almuerzos familiares, para mí es como ‘plata, plata, plata’ ¿me entienden? Yo lo miraba de ese punto de vista”, agregó.

La madrugada del viernes siguió profundizando en el tema a través de sus historias de Instagram. Ahí admitió que todas sus disculpas iban dirigidas a las personas que le hablaron con respeto y no a aquellas que la insultaron.

Naya aprovechó para aclarar que no nació en cuna de oro, que el sistema la abandonó cuando era pequeña y, contrario a lo que todos piensan, sabe lo que es levantarse temprano.

“Vengo de la familia más vulnerable del campo (...) A los que dicen que yo no sé levantarme temprano, ustedes no saben mi vida, solo ven un rostro acá con una vida que siempre quiso tener y luchó“, amplió.

“Me dicen: ‘Ay, pero tú prestaste el cuerpo’. Sí, pero tuve que llorarme todas, mamarme todas, pasar hambre, pasar frío. Estuve desde primero básico a cuarto medio levantándome a las cinco de la mañana”, continuó.

(1) Instagram