;

“Tuve que mamarme todas”: Naya Fácil se defiende tras funa por feriados irrenunciables y aclara que no nació en cuna de oro

Originalmente, la influencer invitó a dejar de quejarse ante la posibilidad de eliminar los feriados irrenunciables. Planteó que es necesario cambiar la mentalidad para surgir en la vida.

Javier Méndez

“Tuve que mamarme todas”: Naya Fácil se defiende tras funa por feriados irrenunciables y aclara que no nació en cuna de oro

Esta semana, Naya Fácil protagonizó una nueva polémica luego de comentar en sus redes sociales que estaba de acuerdo con eliminar los feriados irrenunciables en Chile. La idea surgió en los últimos días y fue rápidamente descartada por el Gobierno.

“¿Ustedes creen que la gente que ha surgido en la vida, empresas grandes y millonarias, descansa en los feriados?“, cuestionó la creadora de contenido. Ahí aseguró que había que “cambiar la mentalidad” para poder surgir en la vida.

Revisa también:

ADN

Horas después, ella misma admitió que había cambiado de parecer gracias a sus facilines, es decir, aquel grupo de seguidores que están atentos a todo lo que comparte en plataformas.

Hay varios facilines que me están diciendo que entienden mi punto de vista, pero ellos me están dando su punto de vista de otra manera. La verdad, yo no lo entendía así, porque ustedes saben que yo no tengo familia. Solo estoy con mi hermana”, dijo.

Según relató, distintas personas le plantearon que las jornadas de descanso eran clave para pasar tiempo con sus seres queridos.

“Como mi vida siempre ha sido muy solitaria (...) los momentos familiares no van”, siguió. “Cuando uno viene de una realidad donde no existen domingos familiares, no existen almuerzos familiares, para mí es como ‘plata, plata, plata’ ¿me entienden? Yo lo miraba de ese punto de vista”, agregó.

La madrugada del viernes siguió profundizando en el tema a través de sus historias de Instagram. Ahí admitió que todas sus disculpas iban dirigidas a las personas que le hablaron con respeto y no a aquellas que la insultaron.

Naya aprovechó para aclarar que no nació en cuna de oro, que el sistema la abandonó cuando era pequeña y, contrario a lo que todos piensan, sabe lo que es levantarse temprano.

Vengo de la familia más vulnerable del campo (...) A los que dicen que yo no sé levantarme temprano, ustedes no saben mi vida, solo ven un rostro acá con una vida que siempre quiso tener y luchó“, amplió.

“Me dicen: ‘Ay, pero tú prestaste el cuerpo’. Sí, pero tuve que llorarme todas, mamarme todas, pasar hambre, pasar frío. Estuve desde primero básico a cuarto medio levantándome a las cinco de la mañana”, continuó.

(1) Instagram

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad