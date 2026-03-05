Alcalde de Peñalolén defiende querella contra Carolina Leitao por presunto fraude al fisco que superaría los 12 mil millones

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), defendió la querella presentada contra la exalcaldesa de la comuna y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por presunto fraude al fisco que superaría los $12 mil millones.

El jefe comunal aseguró que la acción busca esclarecer eventuales irregularidades en la administración municipal y descartó motivaciones políticas.

“Esto es contra ex autoridades del municipio incluida la exalcaldesa y tiene por objetivo que todo el perjuicio que hemos tenido que enfrentar no lo paguen los vecinos y vecinas de Peñalolén”, afirmó Concha.

El edil además añadió que la decisión se tomó “independiente de cualquier cálculo político y sin ningún tipo de defensas corporativas”.

La querella también apunta a otros exfuncionarios y acusa, además del presunto fraude, falsificación de instrumento público.

“Creo que es inaceptable y es impresentable”

El escrito sostiene que durante la gestión anterior se habría sobreestimado ingresos presupuestarios para autorizar gastos por sobre la capacidad financiera del municipio.

También se denuncia el eventual uso de cerca de $2.000 millones transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proyectos comunales en fines distintos a los establecidos por ley, además de la entrega de estados financieros que no reflejarían la situación real ante la Contraloría General de la República.

En medio de la controversia, el concejal de Peñalolén Ignacio Sánchez (RN) pidió la renuncia de Leitao a su cargo. “Creo que es inaceptable y es impresentable que la subsecretaria de Prevención del Delito siga en su cargo”, afirmó a La Tercera.