Este jueves quedará grabado en las páginas doradas de Santiago Wanderers y del fútbol formativo chileno. Tras una fase de grupos impecable en Ecuador, el “Decano” llegó a la instancia de semifinales con la misión de derribar a un gigante continental.

En un partido de alta tensión disputado en Quito, los dirigidos por Felipe Salinas lograron lo que parecía imposible: derrotar a Palmeiras y asegurar un cupo en la gran definición del torneo más importante de América a nivel juvenil.

La clasificación se selló tras un encuentro durísimo donde el coraje de los porteños fue la clave para sobreponerse al elenco brasileño, que terminó el compromiso con ocho futbolistas. El triunfo por la cuenta mínima desató la euforia en el vestuario nacional, transformando a Santiago Wanderers en el primer equipo chileno en la historia que logra alcanzar la final de este certamen.

Tras el pitazo final, el técnico Felipe Salinas tomó la palabra para dirigirse a sus pupilos con un discurso cargado de emoción y reconocimiento. “Hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de ustedes. Teníamos la ilusión intacta de que podíamos hacer historia y la hicieron ustedes. Van a quedar grabados en el corazón de todo Chile y de todo Wanderers. El nombre de cada uno de ustedes hoy día pasó a la historia del fútbol chileno y se lo ganaron”, expresó el estratega nacional.

El DT caturro, exdefensa de clubes como San Luis y Unión La Calera, ha sido el arquitecto de esta campaña invicta, logrando armar un grupo que ha ido captando la atención de decenas de veedores internacionales presentes en el torneo.

Ahora, el desafío final para Santiago Wanderers será este domingo 22 de marzo en el Estadio IDV en Ecuador, donde a contar de las 18:30 horas se medirán ante Flamengo de Brasil para definir al nuevo monarca de la Copa Libertadores Sub 20.