Jugador de O’Higgins estaría en la mira para ser citado al Mundial con selección sudamericana

El presente de O’Higgins de Rancagua en este inicio de temporada estuvo marcado por su irrupción en Copa Libertadores y su clasificación a Copa Sudamericana.

Uno de los protagonistas fue Omar Carabalí, que se ganó su consolidación en el arco del “Capo de Provincia”. El portero nacido en Guayaquil ha vuelto a estar en el centro de las miradas tras no ser considerado por Nicolás Córdova en las últimas nóminas de La Roja.

Según información de DSports, la selección de Ecuador está siguiendo muy de cerca los pasos del arquero para integrarlo a su proceso mundialista. El cuerpo técnico de Sebastián Beccacece ve en el actual meta de O’Higgins una alternativa real para pelear un puesto como segundo o tercer portero de “La Tri” de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

Aunque el guardameta de 28 años formó parte de diversos procesos en la selección chilena durante las eliminatorias para Qatar 2022, existe un vacío legal que juega a favor de los ecuatorianos. Al haber sido suplente en aquellos encuentros frente a Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela sin sumar minutos oficiales en cancha, el reglamento de la FIFA lo faculta para defender los colores de su país de nacimiento, permitiéndole dar el gran salto internacional que Chile le ha negado recientemente.

Omar Carabalí atraviesa el mejor momento de su carrera profesional desde su salida de Colo Colo. El interés de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sería una posibilidad concreta que podría definirse en las próximas semanas, justo cuando el portero se ha transformado en el pilar fundamental del esquema de Lucas Bovaglio en Rancagua.

Como dato adicional, de concretarse este llamado, el portero nacionalizado chileno podría ser uno de los pocos representantes del torneo local en la Copa del Mundo, donde Ecuador deberá enfrentar a potencias como Alemania, Curazao y Costa de Marfil, tomando en cuenta que Cecilio Waterman, delantero de la Universidad de Concepción, es fijo en Panamá.

A ellos habría que sumar al paraguayo Lucas Romero, perteneciente a la U de Chile, que podría ser considerado en la “Albirroja”, como le ocurrió en algunos partidos del año pasado.