Santiago Wanderers está dando la sorpresa en la Copa Libertadores Sub 20, donde se encuentra invicto a la espera de las semifinales, instancia en la que se verá las caras ante el poderoso Palmeiras.

Para saber más de la hazaña que están realizando los “Caturros” en el certamen disputado en Ecuador, Los Tenores de la Tarde conversaron con Felipe Salinas, entrenador de la categoría juvenil porteña.

“Estamos bien, ha sido una linda experiencia. Agradecemos también toda la cobertura que nos han dado los medios chilenos. Creo que los chicos están fuertes, han demostrado que son capaces de poder enfrentar instancias grandes; estamos hablando de ligas mayores y han estado a la altura de la competencia”, comenzó diciendo quien fuera defensor de clubes como Cobreloa, San Luis de Quillota o Unión La Calera.

Acerca de lo que será enfrentar a un grande del continente, señaló: “Son rivales fuertes, hemos aprovechado la estadía acá para ir a verlos a los estadios. Todos los chicos de Palmeiras juegan partidos internacionales en el año, tienen esa experiencia y la de disputar la Copa Libertadores año tras año. Son equipos poderosos, pero nuestros chicos están bien preparados”.

“Digo que vamos de menos a más porque, si bien la mayoría de estos chicos han estado en microciclos de la selección, la mayoría de ellos no está acostumbrada a jugar copas internacionales. Obviamente se notaban los nervios de jugar, más en un clima como el invierno ecuatoriano, que se suma a la altura, pero no hemos querido darle importancia a eso como cuerpo técnico”, agregó sobre la experiencia de su plantel en torneos continentales.

Además, Salinas también se refirió a cómo maneja el hecho de que tantos ojeadores estén presenciando el nivel de juego de sus futbolistas. “Son charlas constantes que tenemos con ellos. Tratamos de mantener siempre la tranquilidad tanto en el triunfo como en la derrota. Tuvimos hartas charlas con el psicólogo del plantel, tratando de encauzarlos en que ellos ya son profesionales, entonces tienen que actuar como tal. El régimen de concentración nos ha ayudado a mantenerlos enfocados”, afirmó el técnico.

“Sabemos que hay veedores, hay 80 scouts inscritos en el torneo. Entonces, hay que mantener los pies sobre la tierra; sabemos que vamos bien, pero tenemos que ir paso a paso”, sentenció el entrenador de Santiago Wanderers Sub-20.