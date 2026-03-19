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VIDEO. “Lo que hicimos hoy fue una locura, todavía no caemos... Los chicos demostraron que no tienen miedo”

“Se logró. En lo más interno de nosotros teníamos la esperanza de jugar la final”, comentó Felipe Salinas, entrenador de Santiago Wanderers Sub 20, tras alcanzar la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Agencia Press South

Santiago Wanderers se convirtió en el primer equipo chileno en clasificar a la final de la Copa Libertadores Sub 20 en toda la historia, luego de vencer en una semifinal dramática a Palmeiras por 2-1.

Los “caturros” ahora deberán enfrentar en el último partido a Flamengo el próximo domingo 22 de marzo, en un duelo que nuevamente será histórico para el club.

Felipe Salinas, entrenador del elenco porteño, se refirió a esta victoria tras finalizar el encuentro, destacando lo realizado por sus jugadores en el terreno de juego.

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“Se logró. En lo más interno de nosotros teníamos la esperanza de jugar la final. Sabíamos que iba a ser un camino largo. Hoy les dije a los chicos: recuerden todo lo que han recorrido para llegar a donde están ahora, y sacaron lo mejor de ellos”, señaló el exfutbolista al equipo de comunicaciones del club.

“Fuimos un equipo que siempre quiso ir a buscar. Pudimos sacar una diferencia mayor, pero... son grandes. Lo que hicimos hoy fue una locura, todavía no caemos, pero queda un paso más. Estamos preparados y vamos a ir por todo”, continuó el técnico.

Sobre cómo llega el plantel a disputar la final, Salinas sentenció: “El equipo está fuerte. Fue una semifinal muy dura, donde teníamos que sacar lo mejor de nosotros y lo demostraron. Demostraron que tienen hambre, que no tienen miedo y que van con todo”.

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