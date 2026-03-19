Santiago Wanderers Sub 20 hace historia al meterse en la final de la Copa Libertadores tumbando al Palmeiras

Santiago Wanderers acaba de hacer historia en la Copa Libertadores Sub 20: venció al poderoso Palmeiras y se metió de manera épica en la final del torneo.

Esta será la primera vez que un equipo chileno dispute el partido decisivo del certamen continental juvenil, donde se verá las caras ante otro gigante sudamericano: Flamengo.

Lo conseguido por el elenco de Valparaíso no es casualidad; todo nace de un proyecto que ha llevado a varios de estos futbolistas a participar en procesos de la selección chilena Sub 20, como Christopher Valenzuela, Cristóbal Villarroel, Ignacio Flores y Vicente Vargas, citados para la fecha FIFA de marzo en la nómina de La Roja juvenil.

El desarrollo del partido para los “caturros” no fue sencillo. De hecho, comenzaron cayendo tempranamente con gol de Filippi Riquelme (14′).

Pero en la segunda parte, las cosas mejoraron para los porteños producto de las expulsiones en el “Verdao”: primero fue el autor del gol quien vio la roja en el minuto 50 y luego Koné, en el 60′, en una jugada que además terminó en penal para Wanderers, convertido por Cristian Silva (63′).

El tanto de la victoria llegó poco después, nuevamente en los pies de Silva (70′), quien con un remate desde la media luna del área desató la euforia porteña en Ecuador.

Ahora, Santiago Wanderers deberá enfrentar a Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20, en un partido programado para el domingo 22 de marzo.