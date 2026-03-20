“Somos bicampeones, no se presentaron”: la polémica afirmación del presidente de la Conmebol tras la cancelación de la Finalissima

Tras varios días de negociaciones entre la UEFA y la Conmebol para encontrar una sede y fecha alternativa a la de Doha, cancelada por la inestabilidad geopolítica en Qatar, el pasado domingo se oficializó la suspensión definitiva del duelo que debía enfrentar a la “Albiceleste” con España.

El jueves por la noche, en el marco del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana en Luque, Alejandro Domínguez rompió el silencio con una declaración que no tardó en hacerse viral.

El presidente de la Conmebol, sentado junto a Claudio “Chiqui” Tapia, lanzó una picante aseveración hacia el fútbol europeo al asegurar que, ante la imposibilidad de concretar el encuentro, la Argentina debería ser considerada ganadora.

“¿Sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron”, disparó el timonel del fútbol sudamericano en diálogo con Radio La Red, dejando clara su molestia por la falta de acuerdo con la UEFA.

La controversia escaló debido a que la AFA y la Conmebol propusieron jugar en Italia el 31 de marzo como sede neutral, pero la UEFA rechazó la fecha alegando falta de disponibilidad en el calendario, a pesar de que España terminó cerrando un amistoso en Barcelona para ese mismo día.

Para la dirigencia sudamericana, la insistencia de los europeos por jugar únicamente en el Santiago Bernabéu de Madrid rompió el principio de equidad y neutralidad deportiva que rige este torneo entre los campeones de ambos continentes.

Para cerrar este capítulo, la selección Argentina ya confirmó que aprovechará la ventana de marzo para despedirse de su público con dos amistosos que se disputarán en La Bombonera, dado que el Monumental estará ocupado por una serie de conciertos.