Sorteo Copa Sudamericana: el mejor y el peor grupo que les puede tocar a O’Higgins, Palestino y Audax Italiano

La espera terminó para los equipos nacionales que buscan la “Gran Conquista”. Este jueves 19 de marzo, desde las 20:00 horas, la sede de la Conmebol en Paraguay será el escenario donde se conocerán los rivales de los representantes chilenos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Tras una intensa fase previa donde quedaron en el camino Universidad de Chile y Cobresal, el contingente nacional quedó compuesto por tres escuadras: Palestino, Audax Italiano y O’Higgins.

Para este sorteo, Palestino integra el bolillero 2, Audax el 3 y O’Higgins el 4, según sus respectivos lugares en el ranking de Conmebol. De esta manera, no podrán quedar en el mismo grupo de los clubes con los que comparten bolillero.

El mejor y el peor grupo que les puede tocar a los equipos chilenos

En el bombo 1 están River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Grêmio, Olimpia, Santos y América de Cali.

En el bolillero 2 se encuentran Palestino, San Lorenzo, Bragantino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

Mientras que el bombo 3 lo integran Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Macará.

Y finalmente, en el bolillero 4 aparecen O’Higgins, Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Juventud, Carabobo y Botafogo.

Una regla fundamental a considerar es que, si bien el reglamento impide que equipos del mismo país compartan grupo, esta norma no aplica para los clubes que provienen de la Libertadores, por lo que el cuadro de Rancagua sí podría terminar enfrentando a Palestino o Audax.

Considerando el ranking de la Conmebol y la tradición copera de algunos equipos en competencias internacionales, estos son los grupos más difíciles que podrían tocarles a los elencos chilenos en la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026.

Palestino:

- River Plate (ARG), Palestino, Blooming (BOL) y Botafogo (BRA)

Audax Italiano:

- River Plate (ARG), Millonarios (COL), Audax Italiano y Botafogo (BRA)

O’Higgins:

- River Plate (ARG), Bragantino (BRA), Blooming (BOL) y O’Higgins

Por otro lado, estos son los grupos más accesibles que les pueden tocar a los equipos chilenos:

Palestino:

- América de Cali (COL), Palestino, Macará (ECU) y Recoleta (PAR)

Audax Italiano:

- América de Cali (COL), Cienciano (PER), Audax Italiano y Recoleta (PAR)

O’Higgins:

- América de Cali (COL), Cienciano (PER), Macará (ECU) y O’Higgins