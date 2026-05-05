Hombre es asesinado a balazos en Independencia: recibió más de 20 disparos en la vía pública

Un violento homicidio se registró durante la madrugada de este martes en la comuna de Independencia, donde un hombre joven fue asesinado tras recibir múltiples disparos en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de la 01:00 horas, cuando la víctima caminaba por el sector y fue interceptada por al menos dos sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra, provocando su muerte en el lugar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los atacantes habrían efectuado entre 20 y 25 disparos , lo que, según la evidencia balística encontrada, no descarta la utilización de más de un arma de fuego.

Además, se investiga la hipótesis de que la víctima fue perseguida por sus agresores a lo largo de una cuadra, debido a la dispersión de las vainillas en el sitio del suceso.

El comisario de la Brigada de Homicidios Centro Norte, Marcelo Navarro, señaló que las diligencias se encuentran en pleno desarrollo. “Personal policial se encuentra abocado al levantamiento de cámaras de grabación, a fin de establecer la dinámica del hecho, como asimismo la identidad de los autores”, indicó.

“Se mantiene evidencia en el sitio del suceso de alrededor de 20 a 25 disparos”, precisó, agregando que el cuerpo de la víctima presenta múltiples impactos de bala.

Producto de los disparos, algunos vehículos estacionados en el sector resultaron con daños. En paralelo, equipos especializados realizan el empadronamiento de testigos y el análisis de registros audiovisuales para avanzar en la identificación de los responsables.

Hasta ahora, no se ha establecido el móvil del crimen ni la identidad de la víctima, mientras la investigación continúa en desarrollo bajo la dirección del Ministerio Público.