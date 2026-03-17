El jugador de O’Higgins más criticado por los hinchas se sincera tras doloroso empate: “No me siento en mi mejor versión” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

O’Higgins dejó escapar un triunfo de forma increíble ante Unión La Calera este lunes, por la fecha 7 del Campeonato Nacional.

El cuadro celeste ganaba 3-0 cómodamente hasta que Lucas Bovaglio decidió realizar modificaciones para darle minutos a los jugadores de la banca, cambios que no funcionaron. En la parte final del partido, el elenco calerano anotó tres goles y el duelo terminó igualado 3-3.

Luego del encuentro, los hinchas celestes apuntaron contra los futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo, y el más criticado fue Thiago Vecino, quien conversó con la prensa a la salida del Estadio Nicolás Chahuán y lanzó una potente autocrítica.

“Somos responsables. Cuando ingresamos con los cambios, se trastocó un poco el partido y no pudimos mantener la diferencia en el marcador”, señaló de entrada el delantero uruguayo.

Sobre las críticas en su contra, el charrúa comentó: “Está perfecto. Estamos expuestos a las críticas y las acepto. Llevo muchos años en el fútbol, he vivido momentos buenos, malos, regulares, pero no me detengo ni mucho menos. Cuando las cosas no salen hay que trabajar más”.

En la misma línea, el atacante reconoció que no ha mostrado un buen nivel en O’Higgins. “Inicié la pretemporada después que mis compañeros. Llegué al club una semana antes del arranque del campeonato. Sinceramente, no me siento en mi mejor versión, pero estoy trabajando y trato de aprovechar los minutos que tengo”, sostuvo.

“He tenido partidos mejores, otros regulares y otros donde he perdido más pelotas. Hay partidos en los cuales me ha tocado entrar a marcar y otros donde hay que salir a buscar. Son distintas facetas, pero trato de adaptarme a lo que pide el equipo”, agregó el ex Huachipato.

“Obviamente me gusta hacer goles, pero muchas veces me ha tocado entrar a correr, a marcar, a aguantar un resultado, y no tengo las situaciones de gol que me encantaría tener", concluyó Thiago Vecino, quien ha marcado solo un gol en la presente temporada.