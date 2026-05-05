Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago: a esta hora comenzarían las precipitaciones el miércoles / Getty Images

Debido al avance de un sistema frontal desde el sur del país, las lluvias volverán a Santiago durante esta semana en la capital.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la precipitaciones comenzarán durante la tarde de este miércoles 6 de mayo en la región Metropolitana, frente que se mantendrá hasta la mañana del jueves 7.

Sin embargo, este fenómeno meteorológico vendrá acompañado de fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 60 km/h, además de probables tormentas eléctricas.

Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago

El portal meteorológico detalló que las lluvias comenzarán en horas de la tarde del miércoles en diversos sectores de Santiago.

Mientras que el portal Accuweather indica que las precipitaciones comenzarían a caer a eso de las 15:00 horas, y se mantendría hasta la madrugada del jueves con distinta intensidad.

En tanto, las tormentas eléctricas podrían registrarse durante la noche del miércoles, principalmente en sectores cordilleranos.