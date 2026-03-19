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Tras nombramiento de Santa Cruz como embajador en la OCDE: Evópoli elige a Luciano Cruz-Coke como nuevo presidente

La colectividad oficializa la designación con respaldo mayoritario y define una nueva conducción con énfasis en seguridad, economía y coordinación del sector.

Martín Neut

Cruz-Coke - Evópoli

Cruz-Coke - Evópoli / Oscar Guerra

Evópoli anunció un cambio en su conducción luego de que el Presidente José Antonio Kast designara a Juan Manuel Santa Cruz como embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que implicó su salida de la presidencia del partido.

Desde la colectividad informaron que Santa Cruz “agradeció la confianza del Presidente Kast” y calificó como “un honor poder contribuir a Chile desde ese rol”, junto con valorar el trabajo de la directiva, parlamentarios y militantes durante su gestión.

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Ante este escenario, y tras una comisión política extraordinaria, el senador por la región Metropolitana, Luciano Cruz-Coke, fue proclamado como nuevo timonel de Evópoli con el 96% de los votos, en una señal de respaldo interno.

Al asumir, el parlamentario enfatizó el escenario político actual, señalando que “Chile vive tiempos difíciles y que hoy más que nunca se requiere un partido con la experiencia en gobierno como la que tiene Evópoli”, apuntando a impulsar agendas en seguridad y economía.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad del sector, asegurando que “cuando mejor le ha ido a Chile es cuando las derechas liberales y conservadoras han sido capaces de remar todas en una misma dirección”.

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