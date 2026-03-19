;

Entre La Moneda y Paine: revelan cómo será la nueva rutina de José Antonio Kast tras asumir la Presidencia

El Mandatario busca mantener tradiciones personales en medio de una exigente agenda presidencial.

ADN Radio

Entre La Moneda y Paine: revelan cómo será la nueva rutina de José Antonio Kast tras asumir la Presidencia

Entre La Moneda y Paine: revelan cómo será la nueva rutina de José Antonio Kast tras asumir la Presidencia / VICTOR HUENANTE

A pocos días de haber asumido el cargo, el Presidente José Antonio Kast definió cómo organizará su vida entre las exigencias del Gobierno y su entorno familiar.

El Mandatario se instaló en dependencias del palacio presidencial adaptadas como vivienda, espacio que ha sido acondicionado junto a su esposa, Pía Adriasola.

Desde ahí, ambos han intentado replicar dinámicas familiares previas, como los llamados “martes de pololeo”, una tradición que mantienen desde antes de su llegada al Gobierno y que incluso han continuado en medio de la agenda presidencial.

En esa línea, de acuerdo a lo señalado por The Clinic, el plan del jefe de Estado contempla residir durante la semana en el Palacio de La Moneda, mientras que los fines de semana se traslada a su casa en la comuna de Paine, buscando mantener cierta normalidad en su vida personal.

Revisa también

ADN

En paralelo, desde la casa de Gobierno destacan que el líder del Ejecutivo ha desplegado una intensa agenda de trabajo en su primera semana, con viajes a distintas regiones del país y jornadas que se extienden hasta altas horas.

Pese a la carga laboral, el diseño busca compatibilizar ambas dimensiones: presencia constante en el palacio durante los días hábiles y espacios personales los fines de semana.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad