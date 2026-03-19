Entre La Moneda y Paine: revelan cómo será la nueva rutina de José Antonio Kast tras asumir la Presidencia / VICTOR HUENANTE

A pocos días de haber asumido el cargo, el Presidente José Antonio Kast definió cómo organizará su vida entre las exigencias del Gobierno y su entorno familiar.

El Mandatario se instaló en dependencias del palacio presidencial adaptadas como vivienda, espacio que ha sido acondicionado junto a su esposa, Pía Adriasola.

Desde ahí, ambos han intentado replicar dinámicas familiares previas, como los llamados “martes de pololeo”, una tradición que mantienen desde antes de su llegada al Gobierno y que incluso han continuado en medio de la agenda presidencial.

En esa línea, de acuerdo a lo señalado por The Clinic, el plan del jefe de Estado contempla residir durante la semana en el Palacio de La Moneda, mientras que los fines de semana se traslada a su casa en la comuna de Paine, buscando mantener cierta normalidad en su vida personal.

En paralelo, desde la casa de Gobierno destacan que el líder del Ejecutivo ha desplegado una intensa agenda de trabajo en su primera semana, con viajes a distintas regiones del país y jornadas que se extienden hasta altas horas.

Pese a la carga laboral, el diseño busca compatibilizar ambas dimensiones: presencia constante en el palacio durante los días hábiles y espacios personales los fines de semana.