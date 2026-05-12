Nieta de María Ercira anuncia gestión para que el FBI entre al caso: “Aquí hubo intervención de terceras personas”

A dos años exactos de la desaparición de María Ercira Contreras, su nieta Carla Hernández endureció las críticas contra la investigación liderada por Fiscalía y las policías, y anunció que la familia buscará formalmente apoyo internacional para esclarecer el caso.

En conversación con El Mercurio de Valparaíso, Hernández aseguró que existe una profunda frustración por el desarrollo de las diligencias y apuntó directamente a errores cometidos desde el primer día en el Fundo Las Tórtolas, lugar donde se perdió el rastro de la adulta mayor.

“La desaparición de mi abuela es algo que nos deja con muchas preguntas y ninguna respuesta. Pero este dolor además se acrecienta por una mala investigación, negligente”, afirmó.

Familia acusa negligencia y apunta a “sujetos de interés”

La nieta de María Ercira cuestionó que el sitio del suceso nunca fuera completamente aislado y acusó que tanto Carabineros como la PDI dejaron pasar diligencias clave.

“No puede ser que Carabineros haya dejado el lugar sin ni siquiera haber esperado la entrega de las cámaras”, sostuvo. Además, agregó que el restaurante continuó funcionando normalmente pese a tratarse del lugar donde desapareció su abuela.

Respecto a los recientes hallazgos de sangre humana en la vivienda de un trabajador del fundo, Hernández afirmó que las diligencias llegan demasiado tarde. “Estamos convencidos de que aquí hubo intervención de terceras personas”, declaró, insistiendo en que alguien pudo haber ocultado información relevante.

La familia también identificó a varias personas como “sujetos de interés” debido a supuestas contradicciones en sus declaraciones, entre ellos trabajadores y personas vinculadas al recinto. “Jacinto Ayala, trabajador del fundo; Fernando Vivanco, que también vive en el fundo; Américo Schiapacasse que es el mesero que supuestamente estaba en la lista de cocineros y que por eso no se le tomó declaración, por las mentiras que ha dicho en televisión. Y a doña Mónica Kleinert nosotros también la consideramos un sujeto de interés”, sostuvo.

Además, Carla Hernández confirmó que solicitarán la colaboración del FBI. Según explicó, el diputado Cristian Mella sostendrá una reunión con el fiscal nacional para proponer apoyo internacional en el caso. “Sería muy positivo que interviniera el FBI”, afirmó.

Finalmente, la nieta de María Ercira manifestó: “Le hago un llamado al Presidente José Antonio Kast, porque siento que también puede hacer algo por nosotros. Le pido que, a través de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se revisen los procedimientos policiales que se han hecho en este caso. Lo que le pasó a mi abuela no puede volver a ocurrirle a otra familia”.