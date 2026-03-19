Presidenta del Senado confirma ingreso al Congreso de proyecto que modifica el Mepco / Sebastian Beltran Gaete

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó que el proyecto de modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ingresará al Congreso la próxima semana, entre lunes y martes.

“Todavía no ingresa la iniciativa; primero va a ingresar en la Cámara y luego, lo más probable, a la Comisión de Hacienda del Senado el miércoles (25 de marzo)”, explicó Núñez, quien anunció que se pondrá suma urgencia a la tramitación.

La iniciativa busca anticiparse a los recientes incrementos en los precios de la bencina y el kerosene, que han superado los $100 por litro en algunos casos, y a la volatilidad internacional del petróleo.

Núñez enfatizó la necesidad de actuar con rapidez: “Vamos a actuar con decisión y con rapidez. No vamos a esperar que la fortuna de vuelta las cosas mientras gastamos US$200 millones por semana”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, agregó que retrasar la transmisión de precios genera desbalances financieros y ajustes más dolorosos para la economía, reforzando la urgencia de la reforma.