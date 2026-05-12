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“Se presume que estaba bajo los efectos...”: club deportivo detalla cronología de la supuesta riña con diputado Olivares

La institución de Olmué aseguró que Javier Olivares llegó sin invitación oficial al aniversario del club y afirmó que el conflicto comenzó tras una discusión con una de las asistentes.

Cristóbal Álvarez

“Se presume que estaba bajo los efectos...”: club deportivo detalla cronología de la supuesta riña con diputado Olivares

El Club Deportivo Montevideo de Olmué emitió una declaración pública tras la polémica generada por la denuncia del diputado Javier Olivares, quien acusó haber sido agredido sin provocación por integrantes de la institución durante una actividad realizada el fin de semana.

Mediante un comunicado, el club sostuvo que el parlamentario asistió “por iniciativa propia” a la celebración del aniversario de la organización y aseguró que no tenía la calidad de invitado oficial.

En el escrito, la institución afirmó que el diputado ingresó al recinto cerca de las 00:27 horas del domingo “manteniendo una actitud festiva y altamente extrovertida”, acompañado por personas que registraban imágenes audiovisuales de la actividad.

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Asimismo, agregaron que “considerando su comportamiento, expresiones y forma de actuar durante la actividad, se presume que el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol”.

Acusan discusión previa y agresiones mutuas

Según la versión entregada por el club, el conflicto se originó tras un incidente entre Olivares y una asistente del evento, a quien —afirman— el parlamentario habría dirigido “expresiones ofensivas e insultos”. A raíz de ello, sostienen que el cónyuge de la mujer reaccionó golpeando al diputado en el rostro.

“Queremos precisar además que, en dicho contexto, no existió por parte de esta persona ninguna expresión de carácter político, tal como posteriormente ha sido señalado públicamente por el diputado”, añadieron.

La declaración también sostiene que, tras el golpe, el parlamentario “reaccionó de manera agresiva”, instando a continuar el enfrentamiento fuera del recinto. Además, aseguraron que la persona que inicialmente golpeó al diputado también habría sido agredida posteriormente “por el propio Diputado Javier Olivares y por integrantes de su equipo”.

“En dicha instancia intervino el hermano de la persona afectada, con el propósito de defender a su familiar, generándose posteriormente una riña entre ambas partes”, detallaron.

Finalmente, el club condenó los hechos de violencia y rechazó las declaraciones posteriores del parlamentario.

Asimismo, añadieron que también rechazan “las amenazas y declaraciones posteriores emitidas por el parlamentario en contra de nuestro club y de sus integrantes”, asegurando que estas situaciones afectan “el trabajo social, comunitario y deportivo que nuestra institución desarrolla desde hace más de cinco décadas”.

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