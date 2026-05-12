Con Chile a la espera: Comité Olímpico Internacional deja “en pausa” el proceso de elección de la sede para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 / NurPhoto

Pese a las dudas iniciales del actual gobierno, se ratificó la postulación de Chile para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030.

Santiago estaba entre las tres ciudades candidatas a albergar la cita, pero ahora debemos hablar, de momento, en tiempo pasado.

Esto debido a que el Comité Olímpico Internacional (COI) informó que el proceso de elección quedará en pausa “en el marco de una revisión estratégica global orientada a fortalecer la relación del Movimiento Olímpico con las nuevas generaciones”.

Producto de lo anterior, los integrantes del Grupo de Trabajo aplazaron la visita que tenían agendada a Santiago.

Eso sí, desde el COI puntualizaron que no se aceptarán nuevas candidaturas en el marco del diálogo con que buscan elegir la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

A través de un comunicado, en el Comité Olímpico de Chile plantearon que, a la espera de los nuevos plazos del proceso de postulación, “seguiremos trabajando de manera seria y comprometida, tal como lo hemos hecho durante más de un año por este sueño olímpico”, valorando el respaldo a la postulación que, de momento, deberá esperar.