Gobierno designa cinco nuevos embajadores para representar a Chile en organismos internacionales

El Gobierno informó una nueva ronda de designaciones diplomáticas para representar a Chile ante organismos internacionales, en el marco de la política exterior de la actual administración.

A través de un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, detalló que el Presidente José Antonio Kast nombró como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, al excanciller Roberto Ampuero.

En tanto, el exdiputado José Miguel Castro asumirá la representación del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) , con sede en Washington DC.

La nómina también incluye a Juan Manuel Santa Cruz como embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a Luis Plaza ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, y a Marta Bonet como representante ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Desde Cancillería precisaron que se trata de designaciones en espacios multilaterales clave.