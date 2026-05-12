Dos jóvenes escocesas que viven en Santiago están dando que hablar en redes sociales tras compartir, con humor y sorpresa cultural , una costumbre chilena que no logran entender.

Se trata de Honor Starling y Joanna Lindsay, creadoras de la cuenta de Instagram Not From Here The Pod, donde relatan sus experiencias sobre su día a día en Chile.

Esta vez, ambas fueron tajantes con su veredicto: “Las demostraciones públicas de afecto — PDA (Public Display of Affection) — en el parque, mala costumbre. Es bastante penoso”, comentó una de ellas, mientras la otra añadió: “¿Pueden parar ya?”.

“¿Cómo hacen eso en público?”

Luego, las jóvenes profundizaron en su desconcierto: “Doy un paseo por el medio de un parque y es como si una pareja tras pareja se están acercando el uno al otro por todas partes. No, Dios mío”.

“Si uno decide dar un paseo por un parque suele ser porque quiere relajarse. Vas al parque y simplemente estás caminando por campos de personas besándose ”, añadieron.

Asimismo, asegurando que lo que ven muchas veces supera un simple beso: “es como si no fueran besos, como si estuvieran uno encima del otro. ¿Cómo hacen eso en público? Hay niños caminando por ahí, es un lugar público”.

Mira aquí la conversación: