Sector Evópoli se suma a cuestionamientos por futura ministra de la Mujer en gabinete de Kast: “Hay un error político en este gabinete”

La designación de Judith Marín (Partido Social Cristiano) como futura ministra de la Mujer en el gobierno de José Antonio Kast continúa generando cuestionamientos y se consolida como una de las primeras controversias del nuevo gabinete.

Las críticas no solo provienen de organizaciones feministas y sectores de izquierda, sino que ahora también se extienden hacia la centroderecha.

Marín ha sido cuestionada por su activismo religioso y por sus posturas contrarias a la denominada agenda valórica, incluyendo su oposición al aborto en tres causales y su participación en manifestaciones en el Congreso.

“Nos parece grave”

Desde el mundo feminista, la Coordinadora Feminista 8M manifestó su rechazo a la designación y advirtió tempranamente sobre sus implicancias. “Nos parece grave”, señalaron públicamente, en alusión al perfil de quien asumirá la cartera encargada de promover y proteger los derechos de las mujeres.

Si bien desde el Partido Republicano han salido a respaldar la nominación, descartando eventuales retrocesos en derechos adquiridos, las críticas se ampliaron este martes tras los dichos del expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte.

En conversación con Tele13 Radio, el exdirigente calificó la designación como un error político y cuestionó su coherencia con el relato de campaña del presidente electo.

“Hay un error político”

“Yo creo que si hay un error político en este gabinete es lo que está pasando en el Ministerio de la Mujer”, afirmó Larraín, recordando que durante la campaña “fue extremadamente claro que la cuestión cultural y valórica no iban a ser parte” del proyecto de gobierno.

En esa línea, sostuvo que nombrar a Marín en esa cartera “es una provocación” y añadió que se trata “de hecho, de una declaración cultural”.

El exlíder de Evópoli advirtió además que este escenario podría facilitar que la oposición se articule en torno a esta controversia, especialmente de cara a las movilizaciones del próximo 8 de marzo, instalando el tema como uno de los primeros desafíos políticos del gobierno entrante.