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Dipres fija sueldos para asesores y equipos ministeriales del gobierno del Presidente Kast: pueden llegar a los 10 millones

El documento también establece exigencias profesionales, años de trayectoria y control previo en contrataciones, además de supervisión obligatoria para ajustes posteriores.

Martín Neut

Dipres fija sueldos para asesores y equipos ministeriales del gobierno del Presidente Kast: pueden llegar a los 10 millones

La Dirección de Presupuestos (Dipres) fijó los sueldos y requisitos para asesores presidenciales y equipos ministeriales en el eventual gobierno del Presidente Kast, estableciendo remuneraciones que pueden alcanzar casi los $10 millones mensuales.

De acuerdo al Oficio Circular N°15, los asesores directos del Mandatario podrán percibir hasta $9.963.058, siempre que cumplan con exigencias como título profesional de al menos ocho semestres, un mínimo de 10 años de experiencia y estudios de posgrado (magíster o doctorado).

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Quienes cumplan parcialmente estos criterios recibirán $7.749.045. Para los equipos del comité político —Interior, Segpres, Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa— los sueldos oscilarán entre $8.199.480 y $6.377.373.

Todo deberá ser previamente autorizada

En el resto de los ministerios, en tanto, las remuneraciones irán desde $7.415.182 hasta $5.767.364, según el nivel de cumplimiento de requisitos.

La Dipres también estableció que toda contratación deberá ser previamente autorizada y contar con el visto bueno de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones.

Además, cualquier modificación de contrato o extensión de funciones con aumento salarial deberá ser nuevamente visada por la instancia, en el marco de la planificación presupuestaria de cargos de confianza.

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