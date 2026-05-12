La nueva esperanza contra la calvicie que ya mira Chile: medicina regenerativa promete cambiarlo todo

La medicina regenerativa comienza a abrir una nueva etapa en el tratamiento de la alopecia androgénica, una de las formas más comunes de calvicie masculina.

A diferencia de los métodos tradicionales, que buscan frenar la caída o redistribuir folículos mediante trasplantes, las nuevas terapias apuntan a reactivar estructuras capilares desde su origen biológico.

El avance más llamativo proviene de un estudio experimental que combinó células madre mesenquimales con trifosfato de adenosina, conocido como ATP. Según los antecedentes citados, esta molécula energizante permitió prolongar la supervivencia de las células madre y reactivar folículos “dormidos” en modelos animales, aunque aún se requiere validación clínica en humanos.

Cuándo consultar por alopecia y por qué el tiempo es clave

La Dra. Sofía Viaux, directora de Investigación y Desarrollo de Clínica Témpora, explicó que el nuevo enfoque podría fortalecer el efecto de las terapias regenerativas. “Lo interesante de esta nueva investigación es que se agrega una molécula energizante al tratamiento para darle más tiempo a las células de generar su efecto. El estudio se ve bastante prometedor”, señaló.

Actualmente, las terapias con células madre no crean folículos nuevos, pero sí buscan estimular los existentes. Su acción se concentra en el microambiente folicular, liberando factores de crecimiento, mejorando la vascularización local y prolongando la fase de crecimiento del cabello.

Según la especialista, los pacientes tratados con estas alternativas pueden notar cambios desde los primeros meses. “Los pacientes refieren notar los cambios desde el tercer mes de la terapia: pelo más fuerte, con menos caída y más grueso. No hemos tenido reportes de efectos adversos relevantes”, indicó.

Sin embargo, el momento de consulta resulta determinante. Estas terapias funcionan mejor en etapas iniciales o moderadas, cuando aún existen folículos miniaturizados capaces de responder. “Consultar a tiempo marca la diferencia entre recuperar o no el cabello”, advirtió Viaux.

Entre las señales de alerta destacan la caída persistente de más de 150 pelos diarios, el adelgazamiento progresivo en la zona frontal o vértex, y el retroceso bitemporal. Por eso, la recomendación médica es realizar una evaluación temprana antes de que la atrofia folicular limite las opciones disponibles.