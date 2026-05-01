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Expertos critican dificultad para comercializar en Chile medicamentos genéricos de Semaglutida

Los especialistas señalaron que la falta de alternativas genéricas mantiene altos los precios en el mercado de medicamentos como el Ozempic y Wegovy.

Javiera Rivera

Cuestionan al ISP por frenar opciones más económicas de medicamentos para bajar de peso

Cuestionan al ISP por frenar opciones más económicas de medicamentos para bajar de peso

Diversas críticas surgieron desde el mundo de la salud y la industria farmacéutica contra el Instituto de Salud Pública (ISP), por un criterio que estaría dificultando el ingreso de versiones más económicas de medicamentos utilizados para bajar de peso, como Ozempic y Wegovy.

El cuestionamiento apunta a que el organismo clasifica la semaglutida como un producto biológico, a diferencia de agencias internacionales como la Administración de Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

Lo anterior, obliga a los laboratorios a cumplir procesos de registro más complejos y costosos para poder competir.

“Se está usando un criterio distinto al internacional”

El exdirector del ISP, Heriberto García, señaló que la regulación chilena debería alinearse con estándares globales.

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“Tanto la FDA como la EMA consideran estos medicamentos dentro de parámetros de síntesis química para su evaluación como genéricos. Lo lógico sería avanzar hacia esa misma mirada en Chile”, afirmó.

Desde el ámbito académico, el ex presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos, advirtió que el criterio vigente tiene efectos directos en los pacientes.

“Queda la duda de por qué Chile está aplicando una clasificación distinta a la de agencias de referencia. Eso termina afectando el acceso a tratamientos más económicos”, sostuvo.

En la misma línea, especialistas advierten que la falta de alternativas genéricas mantiene altos los precios de estos medicamentos, lo que limita su acceso en un contexto de alta demanda por tratamientos contra la obesidad.

“Hoy en Argentina, el acceso se cuadruplicó desde el lanzamiento de nuesto medicamento, pasando de 30.000 a 120.000 pacientes. Más del 70% de los pacientes utilizan nuestro medicamento”, añade Cecilia Sterpetti, Gerente de Desarrollo Farmacéutico de Elea.

ADN

Ozempic / Alones Creative

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