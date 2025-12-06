;

Mundial 2026: esta es la agenda de los 104 partidos que completarán la próxima Copa del Mundo

La organización del torneo entregó el orden de la disputa de la cita planetaria que arrancará el próximo 11 de junio.

Carlos Madariaga

Mundial 2026: esta es la agenda de los 104 partidos que completarán la próxima Copa del Mundo

Mundial 2026: esta es la agenda de los 104 partidos que completarán la próxima Copa del Mundo / Hector Vivas - FIFA

Tras el sorteo desarrollado ayer viernes para los grupos del Mundial 2026, solo faltaba un detalle nada menor.

Esto tomando en cuenta el ordenamiento del fixture para el desarrollo de 104 partidos, inédita cantidad para la disputa de una Copa del Mundo.

Revisa también:

ADN

México-Sudáfrica darán inicio al Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca.

En cuanto a los de Sudamérica, Paraguay comenzará la ruta el 12 de junio contra Estados Unidos en Los Ángeles; Brasil se estrenará en Nueva York ante Marruecos el 13 de junio; Ecuador contra Costa de Marfil el 14 de junio en Filadelfia; Uruguay contra Arabia Saudita en Miami el 15 de junio; Argentina ante Argelia el 16 de junio y Colombia el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México.

La fase de grupos del Mundial finalizará el sábado 27 de junio, con el inicio de las llaves de eliminación directa a contar del domingo 28 de junio.

Todo en una ruta que dejará a los dos mejores disputando la definición de la próxima Copa del Mundo el domingo 19 de julio, en Nueva York.

En el siguiente enlace puedes revisar en detalle la programación completa del próximo Mundial.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad