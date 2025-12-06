Mundial 2026: esta es la agenda de los 104 partidos que completarán la próxima Copa del Mundo / Hector Vivas - FIFA

Tras el sorteo desarrollado ayer viernes para los grupos del Mundial 2026, solo faltaba un detalle nada menor.

Esto tomando en cuenta el ordenamiento del fixture para el desarrollo de 104 partidos, inédita cantidad para la disputa de una Copa del Mundo.

México-Sudáfrica darán inicio al Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca.

En cuanto a los de Sudamérica, Paraguay comenzará la ruta el 12 de junio contra Estados Unidos en Los Ángeles; Brasil se estrenará en Nueva York ante Marruecos el 13 de junio; Ecuador contra Costa de Marfil el 14 de junio en Filadelfia; Uruguay contra Arabia Saudita en Miami el 15 de junio; Argentina ante Argelia el 16 de junio y Colombia el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México.

La fase de grupos del Mundial finalizará el sábado 27 de junio, con el inicio de las llaves de eliminación directa a contar del domingo 28 de junio.

Todo en una ruta que dejará a los dos mejores disputando la definición de la próxima Copa del Mundo el domingo 19 de julio, en Nueva York.

En el siguiente enlace puedes revisar en detalle la programación completa del próximo Mundial.