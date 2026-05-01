Día del Sauvignon Blanc: cuatro claves para entender una de las cepas blancas más extendidas en Chile

Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Sauvignon Blanc, una fecha que pone de relieve a una de las variedades blancas con mayor presencia en la industria vitivinícola chilena.

A pesar de la diversificación de las preferencias de los consumidores, esta cepa ha logrado mantener su vigencia gracias a su capacidad de adaptación a distintos contextos y territorios.

Factores que definen su identidad

El desarrollo del Sauvignon Blanc en el país se caracteriza por la exploración de diversos orígenes, donde factores como la cercanía al mar, la temperatura y el tipo de suelo impactan directamente en su perfil sensorial. Según expertos enología, existen cuatro pilares fundamentales para comprender esta cepa:

Influencia del entorno: La uva reacciona de forma directa a las condiciones de cultivo, variando desde perfiles marcadamente cítricos hasta notas más herbales o minerales.

La uva reacciona de forma directa a las condiciones de cultivo, variando desde perfiles marcadamente cítricos hasta notas más herbales o minerales. Aromática reconocible: Se distingue por una expresión intensa que incluye notas de pomelo, lima, limón, manzana verde y matices de pasto recién cortado.

Se distingue por una expresión intensa que incluye notas de pomelo, lima, limón, manzana verde y matices de pasto recién cortado. Decisión enológica: La identidad del vino surge de la combinación entre las condiciones del lugar de origen y las determinaciones técnicas tomadas en la bodega.

La identidad del vino surge de la combinación entre las condiciones del lugar de origen y las determinaciones técnicas tomadas en la bodega. Versatilidad gastronómica: Gracias a su equilibrio y acidez, es un acompañante ideal para pescados al horno, mariscos, preparaciones ligeras y platos vegetarianos.

Presencia en el mercado actual

En Chile, la industria ha buscado perfiles cada vez más definidos y consistentes. Líneas de consumo masivo han apostado por estilos accesibles y directos, pensados para ser disfrutados fríos durante todo el año, funcionando tanto como aperitivo como en la mesa principal.

“El Sauvignon Blanc es una variedad muy expresiva, donde se perciben con claridad tanto las condiciones del lugar como las decisiones enológicas. Esa combinación es la que finalmente define su perfil”, explica la enóloga de Viña Cono Sur, Carol Koch.

Más allá de ser una uva de consumo inmediato, el Sauvignon Blanc continúa expandiendo sus fronteras mediante la búsqueda de nuevos valles y condiciones de cultivo que le otorgan una complejidad creciente, consolidando su lugar como un pilar fundamental de la oferta blanca nacional.