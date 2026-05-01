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Balance del Día del Trabajador: Carabineros reporta 35 detenidos en 60 actos de conmemoración a nivel nacional

El Departamento de Análisis Criminal (DIOSCAR) detalló que el 94% de las capturas se concentraron en la Región Metropolitana tras una jornada de movilizaciones.

Mario Vergara

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Carabineros de Chile, a través de su Departamento de Análisis Criminal (DIOSCAR), entregó durante la noche de este viernes el balance oficial de las movilizaciones realizadas en el marco del Día del Trabajador.

Según el informe, la jornada nacional concluyó con un total de 35 personas detenidas en el contexto de 60 eventos desarrollados a lo largo del país.

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Las cifras de este año muestran un incremento en la actividad de protesta, registrándose un 9,09% más de actos en comparación con las celebraciones de 2025. En cuanto a la distribución geográfica de los eventos, el reporte detalló que:

  • Regiones: Se llevaron a cabo 41 actos, concentrando la mayor parte de las convocatorias fuera de la capital.
  • Región Metropolitana: Se registraron 19 eventos.

Concentración de detenciones en la RM

Pese a que la mayoría de las marchas ocurrieron en provincias, la labor policial de captura se concentró casi exclusivamente en la Región Metropolitana. De los 35 detenidos totales, 33 fueron capturados en Santiago, mientras que en el resto de las regiones solo se notificaron dos arrestos.

La visión de los organizadores

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizó su propio balance durante la tarde, calificando la jornada como un éxito en términos de convocatoria y cohesión gremial. Según la multisindical, más de 60 mil personas se sumaron a la marcha principal, asegurando que la movilización estuvo marcada por un espíritu de “unidad” entre los diversos sectores laborales que asistieron a la cita.

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