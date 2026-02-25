Con la polémica por un supuesto caso de racismo aún vigente, el Real Madrid recibió al Benfica por la vuelta de los playoffs de la Champions League con la misión de defender la ventaja obtenida en Portugal, algo que consiguió sin mayores complicaciones.

Fue justamente el hombre de la discordia el encargado de sellar la clasificación a los octavos de final para los “merengues”, ya que Vinícius Júnior tuvo una gran actuación y convirtió el gol que sentenció la llave.

Si bien los portugueses sorprendieron en el Estadio Santiago Bernabéu abriendo la cuenta tempranamente con un gol de Rafa Silva (14′), el Madrid sacó a relucir toda su jerarquía en la competición.

Apenas dos minutos después, fue Aurélien Tchouaméni (16′) el encargado de igualar las acciones con un preciso remate desde fuera del área.

De ahí en más, los dirigidos por Álvaro Arbeloa controlaron el juego sin mayores preocupaciones y terminaron de cerrar su clasificación con un tanto de Vinícius (80′), quien además replicó la celebración que tantos problemas le trajo la semana pasada.

¡VINI BAILA Y METE AL REAL MADRID EN OCTAVOS! ¡EL BRASILEÑO MARCÓ EL 2-1 (3-1 GLOBAL) ANTE BENFICA!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qsRZMFWP6a — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

Ahora, en los octavos de final deberán enfrentarse al Manchester City o al Sporting de Lisboa, rival que conocerán en el sorteo que se realizará el viernes 27 de enero.