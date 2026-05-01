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El ambicioso operativo internacional que busca Colombia para evitar el sacrificio masivo de los hipopótamos de Pablo Escobar

El Gobierno colombiano envió una petición oficial para reubicar a parte de la población que, según proyecciones, podría alcanzar los 1.000 ejemplares en 2035.

Mario Vergara

El ambicioso operativo internacional que busca Colombia para evitar el sacrificio masivo de los hipopótamos de Pablo Escobar

El Gobierno de Colombia dio un paso decisivo en la gestión de la crisis de los hipopótamos invasores al solicitar formalmente a India la autorización para el traslado de 80 ejemplares hacia un centro de conservación en dicho país.

La petición, enviada este jueves por el Ministerio de Medio Ambiente, surge como una alternativa humanitaria para evitar el sacrificio de parte de la población que reside en el país.

La propuesta contempla que los animales sean recibidos en el centro de rescate de fauna silvestre Vantara, ubicado en el estado de Gujarat, al oeste de la India. Esta iniciativa fue impulsada por el multimillonario empresario indio Anant Ambani, quien ofreció las instalaciones de su centro de conservación como una vía de escape a la eutanasia programada por las autoridades colombianas.

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La decisión de aplicar medidas de control letal forma parte de la estrategia nacional para frenar el crecimiento exponencial de esta especie. Las autoridades ambientales han advertido que, de no intervenir, la población de hipopótamos podría alcanzar los 1.000 ejemplares para el año 2035, lo que generaría un impacto irreversible en los ecosistemas locales y riesgos para la seguridad de las comunidades aledañas.

Aunque el traslado internacional representa un desafío logístico y diplomático sin precedentes, el Ministerio de Medio Ambiente espera que la evaluación de India sea favorable para iniciar el proceso de reubicación lo antes posible. Por ahora, el centro Vantara se mantiene como el principal aliado estratégico para resguardar la vida de estos animales en un entorno controlado y especializado.

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