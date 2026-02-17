Con Ancelotti de testigo y un discutible punto en su contra: Barrios pierde en la primera ronda de Río de Janeiro / ©FOTOJUMP

Tomás Barrios no pudo aprovechar la fortuna que le permitió ingresar al cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro.

El chillanejo, 107 del ranking ATP, quedó emparejado con el italiano Matteo Berrettini, quien venía de debutar en su temporada en Buenos Aires, llegando apenas a octavos de final.

Ante esta falta de ritmo por parte del finalista de Wimbledon en 2021, Barrios Vera desplegó un buen juego, peleando de igual a igual en los intercambios de golpes.

Todo bajo la atenta mirada de un invitado de lujo en el Jockey Club: el DT de la selección brasileña, Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, atento al match de 🇮🇹 Berrettini vs. 🇨🇱 Barrios Vera. 🤌



📺 Mirá #Río en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/XtB5JcgF7k — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 17, 2026

Sin quiebres entre sí, el primer set se resolvió en un tie break, donde Berrettini fue implacable al imponerse por 7-1.

Tras ello, el partido demoró en reanudarse producto de problemas con la electricidad en la cancha Gustavo Kuerten.

Más allá de aquello, Tomás Barrios mantuvo el impuso y siguió compitiéndole punto a punto al italiano, aun cuando tuvo también problemas con la jueza Aurelie Tourte, quien le cantó como doble bote una pelota que revisó durante varios minutos cuando el marcador estaba 4/3, 40-40 a favor del europeo.

Sacanagem mudar a chamada numa bola dessa. No máximo foi simultâneo.



Lembrando q esse não é o 2º kick da bola, é o 1º. Berrettini tá acusando q o Barrios voleou pra baixo, pro chão, e só depois a bola subiu. pic.twitter.com/M3mF8hQBEC https://t.co/qIhzxwFFUK — Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) February 17, 2026

El chileno evitó el break point posterior y parecía volver a enviar el partido a un desempate. Sin embargo, Berrettini concretó el único break del partido en el duodécimo juego del segundo set, abrochando el 7/6 y 7/5 con que despachó al nacional tras 2 horas y 25 minutos.

Ahora, Tomás Barrios buscará su revancha en el Chile Open, donde se encuentra a algunas bajas de ingresar al cuadro principal, donde podría recibir una invitación por parte de la organización.