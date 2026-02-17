;

VIDEOS. Con Ancelotti de testigo y un discutible punto en su contra: Barrios pierde en la primera ronda de Río de Janeiro

El chillanejo perdió en un reñido encuentro ante Matteo Berrettini.

Carlos Madariaga

Con Ancelotti de testigo y un discutible punto en su contra: Barrios pierde en la primera ronda de Río de Janeiro

Con Ancelotti de testigo y un discutible punto en su contra: Barrios pierde en la primera ronda de Río de Janeiro / ©FOTOJUMP

Tomás Barrios no pudo aprovechar la fortuna que le permitió ingresar al cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro.

El chillanejo, 107 del ranking ATP, quedó emparejado con el italiano Matteo Berrettini, quien venía de debutar en su temporada en Buenos Aires, llegando apenas a octavos de final.

Revisa también:

ADN

Ante esta falta de ritmo por parte del finalista de Wimbledon en 2021, Barrios Vera desplegó un buen juego, peleando de igual a igual en los intercambios de golpes.

Todo bajo la atenta mirada de un invitado de lujo en el Jockey Club: el DT de la selección brasileña, Carlo Ancelotti.

Sin quiebres entre sí, el primer set se resolvió en un tie break, donde Berrettini fue implacable al imponerse por 7-1.

Tras ello, el partido demoró en reanudarse producto de problemas con la electricidad en la cancha Gustavo Kuerten.

Más allá de aquello, Tomás Barrios mantuvo el impuso y siguió compitiéndole punto a punto al italiano, aun cuando tuvo también problemas con la jueza Aurelie Tourte, quien le cantó como doble bote una pelota que revisó durante varios minutos cuando el marcador estaba 4/3, 40-40 a favor del europeo.

El chileno evitó el break point posterior y parecía volver a enviar el partido a un desempate. Sin embargo, Berrettini concretó el único break del partido en el duodécimo juego del segundo set, abrochando el 7/6 y 7/5 con que despachó al nacional tras 2 horas y 25 minutos.

Ahora, Tomás Barrios buscará su revancha en el Chile Open, donde se encuentra a algunas bajas de ingresar al cuadro principal, donde podría recibir una invitación por parte de la organización.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad