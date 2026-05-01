En una intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, el presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia sobre el futuro de Cuba.

El mandatario aseguró que su administración “tomará el control” de la isla “casi de inmediato”, una vez que finalice las operaciones actuales en Irán. Según su discurso ante líderes políticos y empresariales, Trump sugirió que el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln a escasos metros de la costa cubana sería suficiente para lograr la rendición del gobierno insular.

🚨#BREAKING: President Donald Trump has announced that the United States will be taking control of Cuba almost immediately pic.twitter.com/HDjNjQBfu3 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 2, 2026

Cerco económico y político

Más allá de la retórica militar, la Casa Blanca ha materializado esta presión mediante acciones administrativas y legislativas de alto impacto:

Orden Ejecutiva: Este viernes se firmó un decreto que redobla las sanciones contra sectores pilares de la economía cubana, incluyendo energía, defensa, minería y servicios financieros .

Este viernes se firmó un decreto que redobla las sanciones contra sectores pilares de la economía cubana, incluyendo . Bloqueo de activos: Cualquier persona o empresa que opere en dichos sectores o mantenga negocios con el Gobierno de La Habana enfrentará el bloqueo total de sus activos en territorio estadounidense.

Cualquier persona o empresa que opere en dichos sectores o mantenga negocios con el Gobierno de La Habana enfrentará el bloqueo total de sus activos en territorio estadounidense. Presión petrolera: Desde el inicio del año, la administración ha intensificado un bloqueo energético para asfixiar los suministros de la isla.

El factor Marco Rubio y el Senado

La ofensiva cuenta con el respaldo estratégico del secretario de Estado, Marco Rubio, quien recientemente acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de adversarios extranjeros a solo 90 millas de EE.UU.. Rubio enfatizó que el actual gobierno no tolerará dicha actividad en el Caribe.

En el ámbito legislativo, el escenario también parece despejado para las pretensiones de Trump. Este martes, el Senado rechazó una propuesta demócrata que buscaba limitar las posibles operaciones militares que el Ejecutivo pudiera ordenar sobre La Habana, lo que otorga un margen de maniobra mayor a las sugerencias de cambio de régimen que el presidente ha planteado reiteradamente desde enero.