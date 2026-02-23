;

Bombas molotov y amenazas de muerte: el brutal ataque que sacude a Gabriel Arias en Argentina

Barristas de Newell’s Old Boys apretaron al plantel en la previa del clásico ante Rosario Central.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

Si hay un equipo que no lo está pasando para nada bien en el fútbol argentino, ese es Newell’s Old Boys, que además ahora se encuentra bajo un tensísimo ambiente.

El equipo donde milita Gabriel Arias apenas ha sumado dos puntos en las primeras seis fechas del Torneo Apertura de la liga argentina y, para colmo, ahora debe enfrentar a su clásico rival, Rosario Central.

Según información de TyC Sports, la madrugada del domingo recién pasado, cuando el equipo viajaba desde Buenos Aires luego de caer por 3-0 ante Banfield, hinchas del cuadro rosarino esperaron al bus que trasladaba al plantel y lo agredieron.

ADN

La situación más grave se dio cuando los barristas comenzaron a lanzar bombas molotov; incluso una de ellas cayó en el auto del jugador Facundo Guch, impactando en el techo, aunque finalmente el vehículo no se incendió.

Además, colgaron potentes lienzos con amenazas de muerte. En uno de ellos se leía: “Ganen o balas para todos”.

El clásico entre Newell’s Old Boys y Rosario Central se jugará el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Marcelo Bielsa.

