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Chelsea fue sancionado con millonaria suma al incumplir normas de fair play financiero

El cuadro londinense fue penalizado por pagos no declarados en la llegada de futbolistas entre 2011 y 2018.

Damián Riquelme

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Getty Images / Agencia Getty

El fútbol inglés se ha visto sacudido por la confirmación informada por medios locales ante una sanción sin precedentes contra el Chelsea.

Los hechos, que se remontan a irregularidades financieras cometidas durante la gestión de Roman Abramovich entre 2011 y 2018, han derivado en un castigo tras años de investigaciones sobre pagos no declarados.

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La Premier League sancionó a los “Blues” con una multa récord de 10,75 millones de libras, aproximadamente unos 13 mil millones de pesos chilenos, y una prohibición inmediata de 9 meses para fichar jugadores en su cantera.

En cuanto al primer equipo, tendrán una “prohibición de 1 año para la contratación de jugadores”, aunque este último ha quedado suspendido por un periodo de dos años, activándose solo en caso de cometer nuevamente los hechos.

Esta decisión llega después de que la actual propiedad, encabezada por Todd Boehly, se autodenunciara y colaborara activamente con las autoridades. Entre las operaciones bajo lupa se encuentran fichajes emblemáticos como los de Eden Hazard, Samuel Eto’o y William, donde se detectaron pagos ilícitos a agentes y terceros que nunca fueron debidamente reportados en las cuentas del club.

Cabe destacar que la liga decidió no aplicar reducción de puntos, valorando la transparencia proactiva de los nuevos dueños. Con este fallo, el Chelsea evita un golpe deportivo inmediato en la tabla, pero queda bajo una vigilancia financiera extrema que marcará sus próximos mercados de transferencias.

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