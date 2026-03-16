;

FOTO. Bayern Múnich tiene cuatro porteros lesionados: jugador de 16 años atajará en la vuelta de octavos de Champions League

Con las bajas de Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich y Leon Klanac, el cuadro “bávaro” deberá recurrir al meta suplente de la categoría sub-19.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

El Bayern Múnich afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Atalanta en medio de una inesperada crisis bajo los tres palos, luego de que prácticamente todos sus porteros quedaran fuera por lesión en un momento clave de la temporada.

El conjunto bávaro, que llega con ventaja tras la goleada 6-1 en la ida, vive una situación límite que todo indicaría que deberá recurrir a un arquero juvenil sin experiencia profesional.

Revisa también:

ADN

El principal afectado es el histórico Manuel Neuer, quien continúa en proceso de recuperación tras sufrir una rotura muscular en la pantorrilla, lesión que lo mantiene marginado desde inicios de marzo.

A esta baja se sumó Jonas Urbig, quien actuó como titular en el primer duelo ante el cuadro italiano, pero terminó con una conmoción cerebral tras un fuerte choque en los minutos finales.

La situación se agravó en los días posteriores, ya que el experimentado Sven Ulreich también quedó fuera luego de sufrir un desgarro muscular en el aductor durante el reciente compromiso de Bundesliga frente al Bayer Leverkusen. De esta manera, el tercer guardameta se incorporó a la lista de lesionados.

A este complejo panorama se suma el joven Leon Klanac, arquero del equipo sub-19, quien arrastra una lesión en el muslo desde hace varias semanas y tampoco está disponible para el decisivo encuentro europeo.

¿Quién es el joven portero de 16 años?

Se trata de Leonard Prescott, que nació en Nueva York en el año 2009, pero posteriormente creció en Berlín y jugó en las categorías inferiores del Union de la misma ciudad.

ADN

Leonard Prescott - Getty Images / Eurasia Sport Images

En 2023, Prescott fichó por el Bayern Múnich, donde logró saltarse la categoría sub-17 y desde ese entonces el meta de 1,96 metros ocupa la portería del equipo sub-19.

Sin embargo, las estadísticas no son favorables. En 16 partidos solo ha mantenido la portería a cero una vez y le han encajado 30 goles. Actualmente, el conjunto “bávaro” ocupa el cuarto puesto del Grupo C de la Bundesliga sub-19, por detrás del Leipzig, Borussia Mönchengladbach y el Kaiserslautern.

Así las cosas, el equipo alemán llega a la definición de la serie con una ventaja deportiva importante, pero condicionado por una inédita seguidilla de lesiones que pone en duda la experiencia y solidez en el arco justo en la recta decisiva de la Champions League.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad