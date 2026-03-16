El Bayern Múnich afronta la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante Atalanta en medio de una inesperada crisis bajo los tres palos, luego de que prácticamente todos sus porteros quedaran fuera por lesión en un momento clave de la temporada.

El conjunto bávaro, que llega con ventaja tras la goleada 6-1 en la ida, vive una situación límite que todo indicaría que deberá recurrir a un arquero juvenil sin experiencia profesional.

El principal afectado es el histórico Manuel Neuer, quien continúa en proceso de recuperación tras sufrir una rotura muscular en la pantorrilla, lesión que lo mantiene marginado desde inicios de marzo.

A esta baja se sumó Jonas Urbig, quien actuó como titular en el primer duelo ante el cuadro italiano, pero terminó con una conmoción cerebral tras un fuerte choque en los minutos finales.

La situación se agravó en los días posteriores, ya que el experimentado Sven Ulreich también quedó fuera luego de sufrir un desgarro muscular en el aductor durante el reciente compromiso de Bundesliga frente al Bayer Leverkusen. De esta manera, el tercer guardameta se incorporó a la lista de lesionados.

A este complejo panorama se suma el joven Leon Klanac, arquero del equipo sub-19, quien arrastra una lesión en el muslo desde hace varias semanas y tampoco está disponible para el decisivo encuentro europeo.

¿Quién es el joven portero de 16 años?

Se trata de Leonard Prescott, que nació en Nueva York en el año 2009, pero posteriormente creció en Berlín y jugó en las categorías inferiores del Union de la misma ciudad.

Leonard Prescott - Getty Images / Eurasia Sport Images Ampliar

En 2023, Prescott fichó por el Bayern Múnich, donde logró saltarse la categoría sub-17 y desde ese entonces el meta de 1,96 metros ocupa la portería del equipo sub-19.

Sin embargo, las estadísticas no son favorables. En 16 partidos solo ha mantenido la portería a cero una vez y le han encajado 30 goles. Actualmente, el conjunto “bávaro” ocupa el cuarto puesto del Grupo C de la Bundesliga sub-19, por detrás del Leipzig, Borussia Mönchengladbach y el Kaiserslautern.

Así las cosas, el equipo alemán llega a la definición de la serie con una ventaja deportiva importante, pero condicionado por una inédita seguidilla de lesiones que pone en duda la experiencia y solidez en el arco justo en la recta decisiva de la Champions League.