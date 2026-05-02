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Delincuentes roban tienda de bicicletas en Costanera Center: ingresaron por un forado en un muro

El encargado del local detectó el delito tras recibir durante la noche una alerta en su celular, por lo que dio aviso a Carabineros.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial

Durante la noche de este viernes, delincuentes protagonizaron un robo en una tienda del centro comercial Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia, región Metropolitana.

Según información preliminar, Carabineros se trasladó al lugar tras ser alertados sobre la activación de una alarma del local Trek, dedicado a la venta de bicicletas y equipamiento asociado.

Al llegar, el personal policial constató que los sujetos accedieron al recinto mediante un agujero realizado en un muro colindante con un pasillo de proveedores del centro comercial.

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Forado en muro lateral

“Por el costado de la tienda había la existencia de un forado en la pared colindante a través de la cual individuos habrían ingresado a la tienda para sustraer especies”, explicó la capitán de Carabineros Jessica González.

El encargado del local fue quien alertó a las autoridades luego de recibir la notificación del sistema de seguridad en su celular. A través de las cámaras internas, observó la presencia de al menos dos personas al interior del local.

La capitán González señaló que “las especies sustraídas habrían sido accesorios de bicicletas y ropa”. Tras concretar el robo, los delincuentes huyeron en dirección desconocida.

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