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FOTO. Perdió dos Copas América ante Chile, estaba en el anonimato y reapareció con impactante cambio: muchos creen que es IA

Una exfigura de la selección argentina revolucionó las redes sociales con su nuevo aspecto físico tras el retiro.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NELSON ALMEIDA

Si hay un jugador argentino que resintió haber perdido las dos finales de Copa América contra Chile en 2015 y 2016, ese es Gonzalo Higuaín.

El “Pipita” llegaba a ambos torneos siendo uno de los mejores centrodelanteros del mundo en ese momento, pero ante La Roja, por algún motivo inexplicable, siempre parecía fallar, con goles insólitos errados y un penal a las nubes en la tanda del Estadio Nacional que aún es recordado.

El ex Real Madrid, Napoli, Chelsea y otros clubes europeos puso fin a su carrera en 2022 vistiendo la camiseta del Inter Miami y, desde entonces, ha permanecido alejado del ojo público. Sin embargo, en las últimas horas una imagen suya hizo estallar las redes sociales.

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Un argentino lo reconoció por las calles de Miami y le pidió una foto, la cual rápidamente se hizo viral por el estado en que se encontraba el exatacante. Incluso, muchos aseguraban que se trataba de una falsificación con inteligencia artificial.

En el registro, Higuaín aparecía con una vestimenta totalmente casual: shorts verdes, polera sin mangas y sandalias. Lo que sí era evidente era su cambio físico, con algunos kilos de más. Además, una frondosa barba cubría su rostro, en contraste con una calvicie que ya se apoderaba casi por completo de la zona frontal de su cabeza.

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