Histórico de la selección argentina se retira del fútbol tras quedar sin club: le pone fin a 20 años de carrera

Sergio Romero, el arquero con más presencias en la historia de la selección argentina, tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional a sus 39 años, noticia que fue confirmada recientemente por distintos medios trasandinos.

“Chiquito” se encontraba sin club luego de rescindir su contrato en Argentinos Juniors, elenco que defendió durante el segundo semestre de 2025.

Según consignó Infobae, el experimentado guardameta estuvo a la espera de encontrar equipo en el último mercado de pases del fútbol argentino, pero el requisito excluyente era no moverse de Buenos Aires. Sin embargo, las propuestas que recibió finalmente no terminaron de convencerlo.

Así las cosas, el histórico de la Albiceleste decidió colgar los guantes para dar paso a un nuevo desafío: comenzará su carrera como DT. De hecho, el ahora exportero ya tiene armado su cuerpo técnico.

Sergio Romero jugó profesionalmente durante 20 años. En Argentina defendió los colores de Racing y Boca Juniors, mientras que en Europa vistió las camisetas del Manchester United (Inglaterra), Monaco (Francia), AZ Alkmaar (Países Bajos), Sampdoria (Italia) y Venezia FC (Italia).

Conquistó siete títulos a nivel de clubes y ganó dos más con la selección argentina, con la cual salió campeón del Mundial Sub 20 de 2007 y consiguió el oro olímpico en Beijing 2008. Además, fue subcampeón del mundo a nivel adulto en la cita planetaria de Brasil 2014.