Famoso relator argentino recordó a Marcelo Salas y su paso por River: “Fue una gratísima sorpresa”

Por Alberto Jesús López.

Este lunes 25 de mayo, River Plate cumplió un nuevo aniversario, un club por el cuál han desfilado muchos jugadores chilenos, algunos más destacados que otros, pero sin duda que la principal estrella nacional en el cuadro millonario fue y será Marcelo Salas.

Durante su primera época en el cuadro argentino, en Chile se comenzaron a seguir los partidos del elenco millonario y Marcelo Araujo se hizo la voz más reconocida entre los chilenos por gritar los goles del “Matador”.

En conversación con ADN Deportes, Araujo comentó el arribó de Salas al otro lado de la cordillera: “Para mí fue una gratísima sorpresa porque el fútbol argentino comenzó a nutrirse con jugadores extranjeros cosa que no era común, pero ninguno llegó a destacarse y digo esto cuando llegó Marcelo Salas recuerdo que en aquel momento se estaban peleando Boca dirigido por Bilardo y River para tener sus servicios. Son pocos los extranjeros que han podido llegar a ese nivel, no solamente en Argentina sino también en el fútbol europeo entre ellos está por supuesto Salas”.

Además confesó que en el fútbol argentino se dudaba de la llegada de un jugador chileno a tierras trasandinas: “Cuando uno viene de un fútbol con un nivel un poco más bajo como el chileno e ingresar a un club tan importante tan destacado con tantos valores y títulos uno duda ,bueno haber como andará este muchacho por más que uno tenía antecedentes de que en Chile había jugado realmente muy bien pero no era lo mismo por lo menos ese era el pensamiento generalizado no solamente de parte de los periodistas sino que también de los simpatizantes y fue una grata sorpresa que se fue confirmando partido a partido“.

Con una gran trayectoria en los medios deportivos argentinos, Araujo recordó las características del “Matador” como delantero de River Plate: “Un gran jugador y como un brillante definidor, alguien que no puede estar ausente en ningún equipo importante y tampoco puede estar ausente en la selección. Cuando uno escuchaba que los simpatizantes de River llenaban el estadio coreaban su nombre no es fácil ganarse la confianza, la admiración y el respeto mayoritario de los simpatizantes de un equipo de fútbol sobre un jugador que venía de afuera y no tenía historia de divisiones inferiores por ese falso nacionalismo que tienen algunos”.

Pero la relación con el ex jugador de Universidad de Chile también fue bastante cercana con el relator, quién recordó que pudo conocer al padre de Salas: “Fui a los entrenamientos, conocí al padre de Marcelo que lo primero que hizo fue saludarme y agradecerme, yo le dije usted no tiene nada que agradecerme simplemente transmito la realidad a mi manera digamos esos pequeños momentos a uno lo llenan de satisfacción de alegría por el cariño y el calor que uno está recibiendo”.

Finalmente, y aprovechando el espacio con ADN, le envió un saludo al goleador chileno: “Un fuerte abrazo un gran saludo, decíle que lo recuerdo con muchísimo cariño con mucha emoción y que gracias a él porque él es el responsable de que yo tenga tan buena relación con la mayoría de los chilenos”.