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Montes niega acusaciones de irregularidades tras informe de Contraloría: “No hay ninguna cosa como la que se está diciendo”

El exministro de Vivienda, Carlos Montes, se defendió tras un informe de Contraloría que detectó presuntas irregularidades en el Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante su gestión en el gobierno de Gabriel Boric.

En específico, el ente fiscalizador reportó anomalías en la compra de terrenos destinados a viviendas sociales, entre ellas adquisiciones con posibles sobreprecios y fallas en el control del Ministerio de Vivienda.

Al respecto, Carlos Montes afirmó que el informe “planteó problemas, deficiencias, necesidad de mejorar, pero no hay ninguna cosa como la que se está diciendo”.

Acusación constitucional contra Carlos Montes

“En ninguna parte habla de sobreprecios. Habla de que hay unos precios de referencia que no se han respetado plenamente , y eso es una cosa que tiene que conversarse”, añadió.

A raíz del informe, desde el oficialismo evalúan una eventual acusación constitucional contra el exministro, quien asistirá este lunes a la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados para entregar su versión.