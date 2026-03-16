;

“De todo el tiempo que llevo acá, nunca sentí una impotencia tan grande... Lo de hoy fue vergonzoso”

Gustavo Huerta, DT de Cobresal, se mostró totalmente dolido tras sufrir una derrota humillante en casa ante Deportes Limache.

Daniel Ramírez

“De todo el tiempo que llevo acá, nunca sentí una impotencia tan grande... Lo de hoy fue vergonzoso”

“De todo el tiempo que llevo acá, nunca sentí una impotencia tan grande... Lo de hoy fue vergonzoso” / Cristian Vivero Boornes

Cobresal sufrió una humillante derrota en casa ante Deportes Limache por el Campeonato Nacional. El cuadro nortino perdió 5-2 anoche, resultado que significó un duro golpe para los jugadores y para el entrenador, Gustavo Huerta.

Después del partido, el DT de los “mineros” lanzó una contundente frase sobre el complejo momento que vive en el club que dirige desde 2017.

“Dentro de todo el tiempo que llevo acá, nunca había sentido una impotencia tan grande al ver al equipo tan mal. No hubo respuesta para contrarrestar al rival. Todas las ventajas que dimos, incluidas las ventajas en la actitud, que es lo que más reclamo”, señaló Huerta en conferencia de prensa.

Revisa también:

ADN

“Nos ha tocado perder muchas veces, pero hay formas y formas. Lo de hoy fue vergonzoso, sobre todo el primer tiempo”, reconoció el técnico nacional respecto al mal partido que hizo su escuadra.

“En el segundo tiempo mejoramos en cosas mínimas que pedimos: entrega, lucha y actitud. Dentro de esa lucha conseguimos marcar dos goles para achicar el resultado, por lo menos. Pero estoy recontra dolido por la forma en la que perdimos”, agregó.

“La responsabilidad es mía”

Por último, Gustavo Huerta asumió la culpa por esta fea derrota que cosechó su equipo en condición de local. “La responsabilidad es mía, la asumo por perder de esta forma y estar en la posición donde estamos. Debemos recuperarnos, ver qué es lo que pasa y conversar con los jugadores", concluyó.

Tras caer ante Deportes Limache, Cobresal sumó cuatro partidos consecutivos sin saber de victorias en el Campeonato Nacional. Por ahora, los “mineros” se encuentran en zona de descenso al estar ubicados en el penúltimo lugar de la tabla con 7 unidades.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad