“De todo el tiempo que llevo acá, nunca sentí una impotencia tan grande... Lo de hoy fue vergonzoso” / Cristian Vivero Boornes

Cobresal sufrió una humillante derrota en casa ante Deportes Limache por el Campeonato Nacional. El cuadro nortino perdió 5-2 anoche, resultado que significó un duro golpe para los jugadores y para el entrenador, Gustavo Huerta.

Después del partido, el DT de los “mineros” lanzó una contundente frase sobre el complejo momento que vive en el club que dirige desde 2017.

“Dentro de todo el tiempo que llevo acá, nunca había sentido una impotencia tan grande al ver al equipo tan mal. No hubo respuesta para contrarrestar al rival. Todas las ventajas que dimos, incluidas las ventajas en la actitud, que es lo que más reclamo”, señaló Huerta en conferencia de prensa.

“Nos ha tocado perder muchas veces, pero hay formas y formas. Lo de hoy fue vergonzoso, sobre todo el primer tiempo”, reconoció el técnico nacional respecto al mal partido que hizo su escuadra.

“En el segundo tiempo mejoramos en cosas mínimas que pedimos: entrega, lucha y actitud. Dentro de esa lucha conseguimos marcar dos goles para achicar el resultado, por lo menos. Pero estoy recontra dolido por la forma en la que perdimos”, agregó.

“La responsabilidad es mía”

Por último, Gustavo Huerta asumió la culpa por esta fea derrota que cosechó su equipo en condición de local. “La responsabilidad es mía, la asumo por perder de esta forma y estar en la posición donde estamos. Debemos recuperarnos, ver qué es lo que pasa y conversar con los jugadores", concluyó.

Tras caer ante Deportes Limache, Cobresal sumó cuatro partidos consecutivos sin saber de victorias en el Campeonato Nacional. Por ahora, los “mineros” se encuentran en zona de descenso al estar ubicados en el penúltimo lugar de la tabla con 7 unidades.