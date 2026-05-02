El futuro de Felipe Loyola queda en el aire: Pisa evalúa qué hacer con el chileno tras el descenso

Lo que apuntaba a ser el gran paso de su carrera terminó siendo más que decepcionante. Felipe Loyola descendió con el Pisa, a falta aún de tres fechas para el final de la Serie A y su futuro queda en el aire.

El volante, ex Huachipato, arribó al fútbol europeo con la misión de seguir creciendo tras consolidarse como uno de los mejores jugadores de la Liga Argentina. Sin embargo, la realidad del equipo lo terminó arrastrando y consumó la pérdida de la categoría de forma contundente.

Ahora, una nueva decisión en torno a su futuro comienza a tomar fuerza en Italia, considerando que llegó hace apenas unos meses por cerca de 5,5 millones de dólares.

Según reporta La Nazione, se barajan dos opciones para el futuro de Loyola en Pisa, las cuales se definirán con su rendimiento en los últimos partidos que restan de la temporada.

La primera será evaluar su estado anímico tras el golpe del descenso, analizando su actitud para determinar si puede ser importante en un nuevo proyecto deportivo. De lo contrario, la opción de venderlo en junio aparece como la alternativa más viable para aprovechar su valor de mercado.