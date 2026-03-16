“Salas y River campeón, Salas y River campeón”: los relatos que marcaron la carrera de Marcelo Araujo

El periodismo deportivo argentino está de luto. Este lunes 16 de marzo se dio a conocer sobre el fallecimiento de Marcelo Araujo, destacado relator del fútbol argentino que revolucionó la forma de narrar partidos en el país vecino.

El comunicador trasandino falleció a sus 78 años y la noticia fue confirmada por uno de sus amigos, Fernando Pacini, en Radio La Red.

Con una carrera que se extendió por décadas, el histórico relator era conocido por su particular forma de narrar los partidos, con entusiasmo, humor y frases célebres que quedarán por siempre en la memoria del fútbol sudamericano.

Entre los momentos destacados del periodista, vinculados al fútbol chileno, están sus relatos de la histórica campaña en que Marcelo Salas guio el título de River Plate en el Torneo de Apertura de 1996.

“Marcelito sí, Marcelito Salas”

En la penúltima fecha del campeonato argentino, River Plate se enfrentó a Vélez Sarfield con claras chances de coronarse con el certamen. En el enfrentamiento, el “Matador” se convirtió en el héroe de la jornada anotando dos tantos que sellaron un 3-0 definitivo en favor de “Los Millonarios” y que significó un nuevo título para la escuadra.

“Salas y River campeón, Salas y River Campeón, Salas y River Campeón, Salas y River Campeón... ¡River Campeón, River Campeón!“, relató.

También Araujo quedó en la memoria de los hinchas chilenos al bautizar al “Matador” como el “Fenómeno” tras un golazo de mas de 30 metros ante el Atlético Nacional por la Supercopa 1997.

Sus relatos trascendieron en el fútbol sudamericano y dejó un sinnúmero de narraciones que marcaron el deporte en la década de los 90′. A continuación, una selección de sus momentos más recordados detrás del micrófono.